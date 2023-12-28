Производственный календарь подскажет, какого числа последний рабочий день перед новым 2024 годом Ирэн ОрлонскаяГраждане России под конец года стали задаваться вопросом о том, когда начнутся новогодние праздники.
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