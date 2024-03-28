Продолжительный прием гормональных средств связан с риском развития менингиомы

Согласно новому исследованию, опубликованному в медицинском журнале BMJ, длительный прием некоторых синтетических гормональных препаратов, называемых прогестагенами, связан с повышенным риском развития менингиомы — доброкачественной опухоли оболочек мозга.
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