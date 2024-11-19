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Молдавия решила отказаться от доллара как базовой валюты

Молдавия решила отказаться от доллара как базовой валюты

Нацбанк республики принял решение изменить базовую валюту для расчетов и перейти от доллара к евро.Национальный банк Молдавии (НБМ) официально объявил о планах отказаться от использования доллара США в качестве базовой валюты для расчета официального обменного курса молдавского лея.

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