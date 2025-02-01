Бойцы группировки войск "Центр" проходят подготовку на полигоне

ИЗВЕСТИЯ 1 февраля исполнилось 20 лет с образования входящей в группировку войск "Центр" 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.
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