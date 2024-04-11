«Он больше меня не хочет»: как переживать сексуальное старение в паре

Поговорили об этой деликатной теме с экспертом. Шэрон Стоун и Дэвид Моррисси в фильме «Основной инстинкт 2» Фото Legion Media Старение — неизбежный естественный процесс, влияющий на множество аспектов, включая сексуальность и близость в отношениях.