Женские страсти
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Женские страсти

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«Он больше меня не хочет»: как переживать сексуальное старение в паре

«Он больше меня не хочет»: как переживать сексуальное старение в паре

Поговорили об этой деликатной теме с экспертом. Шэрон Стоун и Дэвид Моррисси в фильме «Основной инстинкт 2» Фото Legion Media Старение — неизбежный естественный процесс, влияющий на множество аспектов, включая сексуальность и близость в отношениях.

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