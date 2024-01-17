Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки «Днепр» уничтожил в Херсонской области украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека-100».
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