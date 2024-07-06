Европейский "гнойник" вскрыт в сердце Москвы. Стало известно, для чего на самом деле Орбан приехал в Кремль

Валентин Поляков

Распространяется мнение, что у РФ есть некий компромат на Орбана, поэтому он занимает пророссийскую позицию. Всё не так. Во-первых, ничего на Орбана в РФ нет, а если есть, то всё обесценилось! Во-вторых, венгерский премьер-министр никакой не пророссийский политик. И привёз он в Москву под видом мирного урегулирования «конфликта» план более-менее почётной капитуляции РФ! В соответствии с т.н. нормами международного права, на которые всё время ссылаются Путин и Лавров! И Путин его принял, потому что не мог не принять, а в результате РФ снова оказалась в дипломатической мышеловке, где в качестве сыра – мирные обещания! Короче, назревает очередной провал внешней политики РФ!