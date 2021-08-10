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В Китае прошла церемония открытия совместного российско-китайского оперативно-стратегического учения «Сибу/Взаимодействие-2021»

В Китае прошла церемония открытия совместного российско-китайского оперативно-стратегического учения «Сибу/Взаимодействие-2021»

В церемонии открытия приняли участие заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковник Ли Цзочэн.

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