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Крымское информационное агентство

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В Киевском районе Симферополя из-за жары отключили электричество

В Киевском районе Симферополя из-за жары отключили электричество

Из-за аномальной жары в Крыму уже четвертый день продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Фото: Наталья СомоваПо информации пресс-службы ГУП РК «Крымэнерго», света сейчас нет в Симферополе на улицах Набережная, Воровская и Гурзуфская, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.

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