В Киевском районе Симферополя из-за жары отключили электричество

Из-за аномальной жары в Крыму уже четвертый день продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Фото: Наталья СомоваПо информации пресс-службы ГУП РК «Крымэнерго», света сейчас нет в Симферополе на улицах Набережная, Воровская и Гурзуфская, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии