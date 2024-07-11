В Киевском районе Симферополя из-за жары отключили электричество

Из-за аномальной жары в Крыму уже четвертый день продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Фото: Наталья СомоваПо информации пресс-службы ГУП РК «Крымэнерго», света сейчас нет в Симферополе на улицах Набережная, Воровская и Гурзуфская, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.