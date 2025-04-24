Президент «Урала»: «Не понимаю, почему Бикфалви связал свой уход с приходом Шатова. Это было решение клуба»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на интервью бывшего футболиста екатеринбургского клуба Эрика Бикфалви, который заявил, что причиной его ухода стало назначение в клуб в качестве тренера Олега Шатова.
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