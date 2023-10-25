Кандидаты из САР Сянган и САР Аомэнь вышли на последний этап отбора четвертой по счету группы резервных космонавтов Китая

Цзюцюань, 25 октября /Синьхуа/ -- Более 20 кандидатов, среди которых несколько из Специальных административных районов /САР/ Сянган и Аомэнь, вышли на последний этап отбора четвертой по счету группы резервных космонавтов Китая.
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