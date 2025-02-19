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Царьград

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ВС России обратили в бегство двухтысячный гарнизон ВСУ из села Улаклы в ДНР

ВС России обратили в бегство двухтысячный гарнизон ВСУ из села Улаклы в ДНР

Украинский двухтысячный гарнизон бежит из села Улаклы в Донецкой Народной Республики.Гарнизон ВСУ численностью не менее двух тысяч военнослужащих отступает из села Улаклы в ДНР под ударами группировки войск «Север» Вооруженных сил России.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда уже по всему фронт побегут? Когда он весь &quot;посыпится&quot;? Кто нам об этом расскажет?
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22 час.
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