Глава ГУР Украины Буданов признал успех ВС РФ в Авдеевке

Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилл Буданов назвал "реальным успехом" российской армии взятие города Авдеевка в ДНР, который был одним из главных укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии