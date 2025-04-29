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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин о возвращении в Россию после сезона НХЛ: «Чувства приятные. ВВсе хорошо, как обычно. Побывал валидольном матче «Трактора»

28 апреля нападающий «Рейнджерс» присутствовал в Челябинске на первом матче полуфинала Кубка Гагарина между «Трактором» и «Динамо» (4:3).

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