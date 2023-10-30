Экс-главу ДВО РАН Щербатюка осудили на условный срок по делу о махинациях

Советский районный суд Владивостока назначил бывшему директору Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Александру Щербатюку условный срок заключения по делу о злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата.
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