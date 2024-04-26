Депутат Драпеко: законопроект об усилении безопасности на мероприятиях коснется не только концертов, но и театров

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ИА НСН рассказала, что новый законопроект об усилении безопасности на массовых мероприятиях коснется не только концертов, но и театров и выставок.
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