Зефирные цветы/зефир в Донецке - 500 руб

Надоели обычные цветы ?К вашему вниманию, тюльпаны из зефира, пока что только в коробочках, вкусный подарок для любимой или даже самому себе :) в будущем будут и букеты под заказ, купите и удивитесь )) #зефирручнойработы #цветыиззефираднр #зефирвподарок #зефирныецветы #подарокнаденьрождения #зефирныйбукетдонецк .