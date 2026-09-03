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5koleso.ru

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Volkswagen закроет 4 завода в Германии и уволит десятки тысяч человек: немецкий автоконцерн разрабатывает план спасения

О том, что Volkswagen проводит реструктуризацию бизнеса, начали говорить еще в прошлом году. Тогда же появились сообщения о намерении компании закрыть два автозавода в Германии.

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