Нидерланды не планируют активировать план по газу на случай кризиса

Официальный представитель нидерландского министерства экономики Питер тен Бруггенкате сообщил, что государство не намеревается активировать кризисный план по газу из-за отказа компании Gasterra исполнять условия ПАО «Газпром» по расчету за горючее.
Официальный представитель нидерландского министерства экономики Питер тен Бруггенкате сообщил, что государство не намеревается активировать кризисный план по газу из-за отказа компании Gasterra исполнять условия ПАО «Газпром» по расчету за горючее.
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