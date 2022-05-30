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Нидерланды не планируют активировать план по газу на случай кризиса

Нидерланды не планируют активировать план по газу на случай кризиса

Официальный представитель нидерландского министерства экономики Питер тен Бруггенкате сообщил, что государство не намеревается активировать кризисный план по газу из-за отказа компании Gasterra исполнять условия ПАО «Газпром» по расчету за горючее.

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