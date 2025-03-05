НАК сообщил о результатах контртеррористической операции в Дагестане

В результате проведенной в ночь на 5 марта контртеррористической операции удалось ликвидировать четверых боевиков, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске.
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