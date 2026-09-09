Politico: фон дер Ляйен не готова к экономическому кризису в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может оказаться не готова к экономическому кризису в Евросоюзе на фоне роста стоимости обслуживания долгов европейских стран.
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