С 21 по 25 августа на курорте Сбера "Манжерок" пройдет фестиваль "Большой Алтай", в рамках которого покажут образцы искусства и культуры Монголии, Китая, Киргизии, восточного Казахстана и регионов России, сообщает пресс-служба Сбера.
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