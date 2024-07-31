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На курорте Сбера "Манжерок" пройдет фестиваль "Большой Алтай"

На курорте Сбера "Манжерок" пройдет фестиваль "Большой Алтай"

С 21 по 25 августа на курорте Сбера "Манжерок" пройдет фестиваль "Большой Алтай", в рамках которого покажут образцы искусства и культуры Монголии, Китая, Киргизии, восточного Казахстана и регионов России, сообщает пресс-служба Сбера.

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