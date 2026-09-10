«Платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе

Чёрное шёлковое платье принцессы Дианы, известное как «платье мести», впервые почти за 30 лет выставят на аукцион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В В Норвегии из кла...
- ВА В Норвегии из кла...
- В В Норвегии из кла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым