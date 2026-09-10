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«Платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе

«Платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе

Чёрное шёлковое платье принцессы Дианы, известное как «платье мести», впервые почти за 30 лет выставят на аукцион.

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