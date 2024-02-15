Суд в Санкт-Петербурге освободил афганскую журналистку Хассани из ЦВСИГ

В Санкт-Петербурге суд освободил из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Кобру Хассани, которая была осуждена за попытку незаконного въезда в Евросоюз через Россию вместе с группой беженцев из Афганистана.
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