Адвокат Деревянко прокомментировал обвинения актера в мошенничестве

Адвокат актера Павла Деревянко, на которого подали заявление в полицию по обвинению в мошенничестве, заявил, что актер никого не обманывал, напротив, его обманули фигурирующие в деле Сергей Николенко и Григорий Мулузян.
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