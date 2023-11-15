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Адвокат Деревянко прокомментировал обвинения актера в мошенничестве

Адвокат Деревянко прокомментировал обвинения актера в мошенничестве

Адвокат актера Павла Деревянко, на которого подали заявление в полицию по обвинению в мошенничестве, заявил, что актер никого не обманывал, напротив, его обманули фигурирующие в деле Сергей Николенко и Григорий Мулузян.

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