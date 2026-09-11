"У Зеленского растерянное лицо": Уиткофф разводит руками, Кушнер - отчитывает. Что произошло в Киеве?

Белый дом представил фотоотчёт о визите специального посланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину.
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