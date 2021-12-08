Обухов переулок

14 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Ну какие еще письменные гарантии нужны. О них в США забывают при   переизбрании нового президента,что они активно исп...Американцы не про...
  • Сергей Нововожилов
    Привет Сербам с Чёрного моря. Мы с ВАМИ.Сербы послушали п...
  • Вадим Зайцев
    Сербы,мы с Вами на веки. Привет из Москвы.Сербы послушали п...

Кедми пришел в недоумение от действий РФ по поддержке экономики Украины

Кедми пришел в недоумение от действий РФ по поддержке экономики Украины

Российской Федерации необходимо кардинально менять свою экономическую модель, полностью отказавшись от финансового сотрудничества с украинскими компаниям, поскольку только подобные меры могут повлиять на дальнейшую геополитическую ситуацию в Киеве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх