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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» поднялся на 2-е место в РПЛ, победив впервые за три тура

« Спартак » вышел на второе место в чемпионате России. Команда Хуана Карседо сегодня разгромила « Ростов » в 8-м туре – 3:0.

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