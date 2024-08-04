Чем опасна еда на ночь

Врач рассказал о последствиях ночного перекуса. По словам гастроэнтеролога и гепатолога Людмилы Сосниной, есть за 2-3 часа до сна — важное условие для поддержания здоровья, особенно пищеварительной системы.
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