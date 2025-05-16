Мальчики обиделись и надули губы, затопали ножками и принялись плакать: "Ой, какие плохие женщины. Ой, какие меркантильные.
Мужчины уже пожинают то, что посеяли, поэтому жаловаться поздно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Акулов
Конечно , мужчине не деньги , не материальная выгода от женщины нужны... Мужчине нужны ее красота , сексуальность , доброта... ** А вот женщине от мужчины нужны ЕЕ БУДУЩИЕ ДЕТИ... Которых не накормишь веселой беседой, юмором, философией или стихами... Деткам надо кушать , одеваться , жить в нормальных условиях... Поэтому женщинам - для семьи - нужны реальные *материальные блага*... А не *широта души* нищего мужчины... Цитата: " Мужчинам крылья судьбы даны для полетов и свободы ... Женщинам крылья даны не для свободы... А чтобы накрывать , защищать этими крыльями своих детей"...
Ответить
5 час.
Владимир Акулов
На 100 девочек рождается 104 мальчика... Но к 30 годам на 100 женщин уже 85 мужчин... Мужчины ведут более рискованный образ жизни...Например, девушки не ездят на крышах электричек... Где высоковольтные провода... Мужчины - *расходный материал Природы*... Мужчины сильнее женщин физически... Но женщина сильнее *внутренне*... Сильнее у женщин сердце и сосуды... Мужчина - для победы над *твердостью мира*... Женщины - для рождения и защиты детей... Женщины живут дольше - чтобы защитить своих внуков и детей...Чтобы детей довести до ...пенсии... А мужчина после 50 лет уже Природе не нужен... Нужен только сам себе ... Если есть интерес к жизни.
Ответить
5 час.
ВА
Владимир Акулов
Споры на форуме: - У женщин совсем нет логики и ума. Иван Иванов ОТВЕТ: *** Автор очень долго доказывает интеллектуальное превосходство мужчин над женщинами. А зачем это доказывать? Итак понятно , что все - все научные открытия в мире , все - все полезные технологии и машины - краны , компьютеры и даже высадку на Луну ... - совершили мужчины! Даже соревнования по шахматам проводятся раздельно. Никак женщине не выиграть чемпионат мира по шахматам у мужчин! Но что это доказывает? Это доказывает , как писал Кант , что *у женщины не меньше ума... Просто у женщин ДРУГОЙ ум*...*Мужчина и женщина - как *левая* и *правая* рука у природы*. Автор неправильно оценивает женский ум . Применяет к уму женщин неподходящие *мужские* критерии... Нельзя критиковать , например, птицу за то , что она не умеет плавать под водой , как рыба. Нельзя плавание рыбы оценивать по критериям полета! Нельзя , например, тяжеловесному портовому крану ставить в вину то , что он не умеет мчаться по дороге с такой же скоростью , как спортивный гоночный автомобиль... Так и женщины миллионы лет выживали только тем , что растили детей, сохраняли очаг и семью... Очень хорошо об этом говорит в романе *Жизнь и судьба* одна женщина : *Вам , мужчинам крылья нужны для свободы и полетов... А нам женщинам крылья нужны для того , чтобы прикрывать ими своих птенцов*... За миллионы лет эволюции генетически выжили только те женщины , которые имели такой особенный душевный узкий *семейно - материальный* ум.. Ведь женщина не может накормить и согреть своих детей поэтическими рифмами , математическими формулами... Не может собрать армию головорезов и захватить для себя рабов и богатства... В женских генах закрепилась многовековая зависимость женщины от мужчины и социума. И от этих слабостей в женщинах развилась бОльшая чуткость в делах семейных, материальных , в делах любви... Женщине всегда надо быть красивой , чтобы иметь детей и мужчину...А красота и красивая одежда дорого стоит... Поэтому ум у женщин чаще направлен на деньги , а не на *истину*... И это очень нормально и правильно. Поэтому и логика у женщин другая - прагматичная . Точно такая , как в учениях американских прагматистов : Джемс, Пирс, Дьюи. * Истина то , что полезно , выгодно , приятно*... ***
Ответить
5 час.
Свежие комментарии