Мужчины уже пожинают то, что посеяли, поэтому жаловаться поздно

ВА

Владимир Акулов

Споры на форуме: - У женщин совсем нет логики и ума. Иван Иванов ОТВЕТ: *** Автор очень долго доказывает интеллектуальное превосходство мужчин над женщинами. А зачем это доказывать? Итак понятно , что все - все научные открытия в мире , все - все полезные технологии и машины - краны , компьютеры и даже высадку на Луну ... - совершили мужчины! Даже соревнования по шахматам проводятся раздельно. Никак женщине не выиграть чемпионат мира по шахматам у мужчин! Но что это доказывает? Это доказывает , как писал Кант , что *у женщины не меньше ума... Просто у женщин ДРУГОЙ ум*...*Мужчина и женщина - как *левая* и *правая* рука у природы*. Автор неправильно оценивает женский ум . Применяет к уму женщин неподходящие *мужские* критерии... Нельзя критиковать , например, птицу за то , что она не умеет плавать под водой , как рыба. Нельзя плавание рыбы оценивать по критериям полета! Нельзя , например, тяжеловесному портовому крану ставить в вину то , что он не умеет мчаться по дороге с такой же скоростью , как спортивный гоночный автомобиль... Так и женщины миллионы лет выживали только тем , что растили детей, сохраняли очаг и семью... Очень хорошо об этом говорит в романе *Жизнь и судьба* одна женщина : *Вам , мужчинам крылья нужны для свободы и полетов... А нам женщинам крылья нужны для того , чтобы прикрывать ими своих птенцов*... За миллионы лет эволюции генетически выжили только те женщины , которые имели такой особенный душевный узкий *семейно - материальный* ум.. Ведь женщина не может накормить и согреть своих детей поэтическими рифмами , математическими формулами... Не может собрать армию головорезов и захватить для себя рабов и богатства... В женских генах закрепилась многовековая зависимость женщины от мужчины и социума. И от этих слабостей в женщинах развилась бОльшая чуткость в делах семейных, материальных , в делах любви... Женщине всегда надо быть красивой , чтобы иметь детей и мужчину...А красота и красивая одежда дорого стоит... Поэтому ум у женщин чаще направлен на деньги , а не на *истину*... И это очень нормально и правильно. Поэтому и логика у женщин другая - прагматичная . Точно такая , как в учениях американских прагматистов : Джемс, Пирс, Дьюи. * Истина то , что полезно , выгодно , приятно*... ***