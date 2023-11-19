В Вашингтоне развернулся один из самых опасных врагов России — помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Пора перестать ждать пока этот Пайет при помощи деда на стеройдах нас будет душить.
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11 час.
Дмитрий Гурин
Уже не смогут при всем их хотении. Хотелка у штатов усохла а у ЕС и Британии и вовсе отвалились по вине тех же штатов.
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2 час.

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