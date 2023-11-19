В Вашингтоне развернулся один из самых опасных врагов России — помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт.

Пора перестать ждать пока этот Пайет при помощи деда на стеройдах нас будет душить.

Дмитрий Гурин

Уже не смогут при всем их хотении. Хотелка у штатов усохла а у ЕС и Британии и вовсе отвалились по вине тех же штатов.