ФОТО: SERGII GNATIUK, E-CROW/SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ТЁМНАЯ ЛИЧНОСТЬ С ГРАНДИОЗНЫМИ ПЛАНАМИ: "ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ" СТАЛКИВАЕТ ЛБАМИ РОССИЮ И КИТАЙ В Вашингтоне развернулся один из самых опасных врагов России — помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт.
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