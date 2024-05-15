Вряд ли стало неожиданностью решение замминистра обороны Татьяны Шевцовой подать в отставку. И отвечающая за финансовые потоки военного ведомства заместитель теперь уже бывшего министра Сергея Шойгу именно так и поступила - спешно уволилась.
Отвечала за финансовые потоки: замминистра обороны спешно уволилась
Комментарии
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Иринушка
Ну что новый министр сам будет подбирать себе зана - это обычное дело. А что вообще такое мадам Митина, что берется трактовать Путина ?
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1 час.
И
Иринушка
Торопиться не надо. Если есть за что, то ход дойдет. И повыше люди слетели.
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1 час.
сергей максимов
Девка так старалась "заслужить"...... и мидальки! Ну состарилась!!! Что типерь ......!
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32 мин.
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