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Мирошниченко – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Вашингтона» по версии НХЛ, Суздалев – 5-й, Райан Леонард – 1-й

Иван Мирошниченко занял второе место в списке лучших проспектов «Вашингтона» НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба.

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