«Как законсервированные»: почему «моржи» медленнее стареют

Более двух тысяч лет назад Иисус Христос крестился в водах реки Иордан. Христианские богословы утверждают, что именно с тех пор появилась традиция купания в ледяной воде, которая у многих позже переросла в моржевание.
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