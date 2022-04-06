«Колорадо» вышел в плей-офф в 5-й раз подряд

«Колорадо» обыграл «Питтсбург» (6:4) в рамках чемпионата НХЛ. «Эвеланш» набрали 106 очков в 70 играх и обеспечили себе выход в Кубок Стэнли от Центрального дивизиона.

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