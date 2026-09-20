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Мировое обозрение

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Рашид Темрезов вновь избран главой Карачаево-Черкесии

Рашид Темрезов вновь избран главой Карачаево-Черкесии

Рашид Темрезов сохранил за собой пост главы Карачаево-Черкесии. 20 сентября депутаты Народного собрания республики единогласно поддержали его кандидатуру — все 48 парламентариев, присутствовавших на сессии, проголосовали «за».

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