Политолог Сергей Юхин поделился сведениями о том, что дроны Организации Североатлантического Договора, которые применяются для сбора разведданных в Черноморской акватории, следует считать вражескими объектами, которые должны поражаться Вооружёнными силами Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии