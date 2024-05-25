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Политолог Юхин предложил объявить дроны разведки НАТО законными целями ВС РФ

Политолог Юхин предложил объявить дроны разведки НАТО законными целями ВС РФ

Политолог Сергей Юхин поделился сведениями о том, что дроны Организации Североатлантического Договора, которые применяются для сбора разведданных в Черноморской акватории, следует считать вражескими объектами, которые должны поражаться Вооружёнными силами Российской Федерации.

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МЕ
Михаил Е
Сначала сине-жёлтой краской облить. Потом обознаться.
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15 час.

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