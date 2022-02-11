Происшествия

8 подписчиков

Председатель Следственного комитета вошел в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной миграционной политики

Председатель Следственного комитета вошел в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной миграционной политики

По решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин включен в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх