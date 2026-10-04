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Ивановские новости

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В Кохме продают текстильный бизнес за 550 млн рублей

В Кохме продают текстильный бизнес за 550 млн рублей

Месячная выручка предприятия составляет около 70 млн рублей, чистая прибыль — 6,4 млн рублей. В собственности компании находятся помещения общей площадью 2 800 кв.

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