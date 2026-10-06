Как Россия не станет придатком Китая в новой биполярности мира

Мир меняется на глазах. Старые правила уходят. На сцену выходят два центра силы — США и Китай. И пока одни спорят, кто из них сильнее, другие задают вопрос: а что в этой новой расстановке ждёт Россию? Голоса звучат по-разному.
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