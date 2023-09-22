Муж, 45 лет, недавно бросил пить и теперь всё время говорит, что хочет умереть. Говорит, алкоголь расслаблял, снимал тревогу, дарил спокойствие и интерес.
Муж бросил пить и хочет умереть
Комментарии
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Майя Maja
Ему нужен врач. Не зря в клиниках таких людей лечат психиатры и адаптируют. Этот период может затягиваться на годы ( людей лечат курсами с течении нескольких лет). Потому что все идет от головы! Поэтому лечат не только тело, но и психику. А в его случае это особенно важно, потому что человек занимается интеллектуальным трудом. Антидепресанты это профилактика ( чтобы не думал о спиртном и не срывался), а нужно комплексное лечение и физические нагрузки. А по тексту видно, что человек опять на грани.
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