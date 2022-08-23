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Жителям Новосибирска предлагают туры за банковскими картами в Среднюю Азию

Жителям Новосибирска предлагают туры за банковскими картами в Среднюю Азию

Новосибирские турагенства предлагают туры, в которых можно не только полюбоваться красотами городов Средней Азии, но и также оформить банковские карты, которые сейчас недоступны для граждан России в связи с санкциями большинства западных стран.

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