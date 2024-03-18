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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин сделал передачу в матче с «Детройтом». У него 19+32 в 67 играх

Малкин сделал передачу в матче с «Детройтом». У него 19+32 в 67 играх

В последних 4 играх форвард «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) очка. Всего в 67 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 51 (19+32) балл.

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