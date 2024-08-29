Ещё 9 интересных психологических фактов о нас любимых

Зачем мы переделываем собственные воспоминания, сколько у нас может быть друзей и почему многозадачность — это иллюзия? Количество друзей, которое у Вас может быть, ограничено Даже если Вы можете похвастаться несколькими тысячами друзей в социальных сетях, на самом деле их у Вас намного меньше.
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