Ещё 9 интересных психологических фактов о нас любимых

Зачем мы переделываем собственные воспоминания, сколько у нас может быть друзей и почему многозадачность — это иллюзия? Количество друзей, которое у Вас может быть, ограничено Даже если Вы можете похвастаться несколькими тысячами друзей в социальных сетях, на самом деле их у Вас намного меньше.