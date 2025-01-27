БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Иностранным банкам Запад скомандовал уйти из России, но не все горят желанием терять выгоду

Иностранным банкам Запад скомандовал уйти из России, но не все горят желанием терять выгоду

Исламский банкинг может дать шанс российским финучреждениям прорваться на Глобальный Юг Евгений Берсенев Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Материал комментируют: Никита Масленников Количество работающих в России банков с иностранным участием на начало октября 2024-го сократилось до 85, что является, по данным ЦБ, минимумом за последние десять лет.

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