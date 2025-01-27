Иностранным банкам Запад скомандовал уйти из России, но не все горят желанием терять выгоду

Исламский банкинг может дать шанс российским финучреждениям прорваться на Глобальный Юг Евгений Берсенев Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Материал комментируют: Никита Масленников Количество работающих в России банков с иностранным участием на начало октября 2024-го сократилось до 85, что является, по данным ЦБ, минимумом за последние десять лет.