Курица с перловкой в густом бульоне под чесночной подачей

Это не суп и не тушёная курица в соусе, а плотное второе блюдо с насыщенным бульоном. Сначала курица даёт основу вкуса, затем перловка и овощи связывают жидкость в густую текстуру, а в конце чеснок и петрушка добавляют свежий акцент.
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