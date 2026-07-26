Курица с перловкой в густом бульоне под чесночной подачей

Это не суп и не тушёная курица в соусе, а плотное второе блюдо с насыщенным бульоном. Сначала курица даёт основу вкуса, затем перловка и овощи связывают жидкость в густую текстуру, а в конце чеснок и петрушка добавляют свежий акцент.