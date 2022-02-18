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Радионова – Валиевой: «Ты бриллиант фигурного катания, чемпионка в глазах и сердцах всех болеющих за тебя людей! За тобой вся страна»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова обратилась к российским фигуристкам после их выступления на Олимпиаде в Пекине.

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