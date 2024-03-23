Юрий Городненко. Румыния решила помочь России вернуть 3,5 тысячи тонн золота

Европарламент принял резолюцию, которая может помочь России вернуть 3,5 тысячи тонн золота.Фото: © Global Look Press/Frank Hoermann / SVEN SIMON14 марта 2024 года Европарламент принял резолюцию "О возвращении румынских национальных сокровищ, незаконно присвоенных Россией".
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