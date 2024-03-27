СК рассмотрит обращение депутатов об организации Западом терактов

В их обращении содержится просьба провести расследование причастности США и других западных стран к организации, финансированию и совершению террористических актов, направленных против России Следственный комитет Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале сообщил, что в установленном порядке рассмотрит обращение ряда депутатов Государственной думы и общественных деятелей.