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Петербургский дневник

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СК рассмотрит обращение депутатов об организации Западом терактов

СК рассмотрит обращение депутатов об организации Западом терактов

В их обращении содержится просьба провести расследование причастности США и других западных стран к организации, финансированию и совершению террористических актов, направленных против России Следственный комитет Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале сообщил, что в установленном порядке рассмотрит обращение ряда депутатов Государственной думы и общественных деятелей.

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