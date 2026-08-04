Председатель СК России поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ в Санкт-Петербурге

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из строительных компаний, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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